"Presto super-dosi efficaci con le varianti. Ma occhio alle truffe"

Enza Cusmai Il dirigente Ema: Pfizer, Moderna e AstraZeneca stanno aggiornando i sieri per i nuovi ceppi, l'ok in tempi stretti In Polonia fiale contraffatte quasi identiche all'originale «Moderna, Pfizer e Astrazeneca stanno considerando di aggiornare i vaccini e verosimilmente includere la variante sudafricana. Appena arriverà la richiesta e dati a supporto, cercheremo di approvarla in tempi strettissimi». Marco Cavaleri, Responsabile della Strategia per le minacce alla salute e i vaccini presso l'Ema (Agenzia Europea per i Medicinali) segue da Amsterdam le dinamiche interne del nostro paese con trepidazione. Ma non è stato detto che questi vaccini coprono già la variante inglese? «Sì la coprono, ed è quella che prenderà il sopravvento in Europa a breve. Ci sono studi inglesi che dimostrerebbero anche un incremento di letalità, un segnale preoccupante. Quindi bisogna ...

