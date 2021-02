Motorizzazioni civili, niente più obbligo di collaudo in sede di serbatoi Gpl e ganci traino (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dal Decreto Semplificazioni arrivano novità burocratiche per alleggerire il lavoro delle Motorizzazioni civili. Dal 14 febbraio scorso, infatti, per gli uffici è decaduto l’obbligo di collaudo dei ganci traino e dei serbatoi Gpl, ma anche quello che riguarda i doppi pedali per le auto delle scuole guida e le modifiche di adattamento per i conducenti disabili. Non più “visita e prova”, quindi, ma dichiarazione di esecuzione a regola d’arte dei lavori da parte delle officine autorizzate – sulle quali avranno compito di vigilanza le stesse Motorizzazioni – con in allegato la certificazione di origine dei componenti installati ed eventualmente anche il certificato di conformità. A stabilirlo è il decreto del Ministero dei Trasporti pubblicato nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dal Decreto Semplificazioni arrivano novità burocratiche per alleggerire il lavoro delle. Dal 14 febbraio scorso, infatti, per gli uffici è decaduto l’dideie deiGpl, ma anche quello che riguarda i doppi pedali per le auto delle scuole guida e le modifiche di adattamento per i conducenti disabili. Non più “visita e prova”, quindi, ma dichiarazione di esecuzione a regola d’arte dei lavori da parte delle officine autorizzate – sulle quali avranno compito di vigilanza le stesse– con in allegato la certificazione di origine dei componenti installati ed eventualmente anche il certificato di conformità. A stabilirlo è il decreto del Ministero dei Trasporti pubblicato nella ...

per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova da parte delle Motorizzazioni Civili, attuando così quanto disposto dal Decreto Semplificazioni.

adesso finalmente le autofficine possono gestire anche le pratiche amministrative di verifica e prova sulla sostituzione decennale dei serbatoi Gpl senza dover passare per le motorizzazioni civili.

"Il decreto ministeriale è un'ottima notizia per il nostro settore e per i tanti automobilisti italiani che hanno scelto il Gpl - commenta Andrea Arzà, presidente Assogasliquidi/Federchimica.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 37 del relativo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, avvenuta sabato scorso, dal 14 febbraio non è più necessario far collaudare i ganci traino.

per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova da parte delle Motorizzazioni Civili, attuando così quanto disposto dal Decreto Semplificazioni.

adesso finalmente le autofficine possono gestire anche le pratiche amministrative di verifica e prova sulla sostituzione decennale dei serbatoi Gpl senza dover passare per le motorizzazioni civili.

"Il decreto ministeriale è un'ottima notizia per il nostro settore e per i tanti automobilisti italiani che hanno scelto il Gpl - commenta Andrea Arzà, presidente Assogasliquidi/Federchimica.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 37 del relativo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, avvenuta sabato scorso, dal 14 febbraio non è più necessario far collaudare i ganci traino.