Mondiali 2022, Amazon Prime e Sky in lotta per i diritti tv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Amazon e Sky sono in lotta per i diritti tv dei Mondiali 2022 che si disputeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. I dettagli Secondo quanto ricostruito da Calcio&Finanza sulla base delle informazioni pubblicate dall’agenzia Radiocor, Amazon Prime Video e Sky si contendono i diritti tv a pagamento per trasmettere i Mondiali di calcio del 2022 in Italia. Il torneo si disputerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. La trasmissione in chiaro della manifestazione, invece, dovrebbe essere assegnata a RAI. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)e Sky sono inper itv deiche si disputeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. I dettagli Secondo quanto ricostruito da Calcio&Finanza sulla base delle informazioni pubblicate dall’agenzia Radiocor,Video e Sky si contendono itv a pagamento per trasmettere idi calcio delin Italia. Il torneo si disputerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. La trasmissione in chiaro della manifestazione, invece, dovrebbe essere assegnata a RAI. Leggi su Calcionews24.com

