McLaren Artura - La prima V6 è un' ibrida plug-in

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laè la-in prodotta in serie. La casa di Woking la chiama Hph (High Performance Hybrid) e l'ha scelta per portare sul mercato la nuova monoscoccaCarbon Lightweight Architecture (Mcla) con un inedito powertrain elettrificato. Gli ordini saranno immediatamente aperti con la possibilità di scegliere quattro diverse configurazioni (Standard, Performance, TechLux e Vision) ed è prevista una garanzia di cinque anni sull'intera vettura e di sei anni sulle batterie del sistema ibrido. Oltre alle 15 tinte di serie saranno inoltre offerte 16 varianti Mso Defined, ma come da tradizione con attraverso il programma Mso Bespoke Commission i clienti potranno richiedere una verniciatura personalizzata. 680 CV con il nuovo V6 e l'elettrico. Con un rapporto peso ...

Sulla offre cinque anni di garanzia, mentre la batteria del powertrain ibrido ha una copertura di sei anni. Spinta dal V6 3.0 turbo e dall'elettrico che forniscono 680 CV e 720 Nm ... vanta un rapporto peso/potenza ai vertici della categoria, di 488 CV per tonnellata; una vettura che promette prestazioni di alto livello. La Casa dichiara una massa di 1.395 kg a ... WOKING - La nuova McLaren Artura è ufficialmente arrivata la notte scorsa. Con una presentazione in formato digitale, la casa automobilistica ha infatti svelato la prima supercar ...