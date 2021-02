Lungomare di Napoli | rissa tra minorenni senza mascherina | ferito un 16enne

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cronaca diaccoltellato nel corso di unatra ragazzini sul. Assalita un’ambulanza fermatasi sul posto per i soccorsi. Schiavo (presidente Confesercenti): “Asdi controlli”. Momenti di paura ieri, martedì 16 febbraio, suldi via Partenope a, dove unè rimastoad una mano con un’arma da taglio

ciropellegrino : Lungomare di #Napoli, troppi senza mascherina, soprattutto ragazzini. Rissa e accoltellato 16enne. #carnevale2021 #COVID19 - Agenzia_Ansa : Risse tra giovanissimi, un 17enne muore a Formia. Carnevale di sangue. A Napoli caos sul lungomare, ferito un 16enne - fattoquotidiano : Rissa tra minorenni a Formia: muore un 17enne. Altre due sul lungomare di Napoli, Confesercenti: “Clienti in fuga d… - icittadini : Rissa tra minorenni a Formia: muore un 17enne. Altre due sul lungomare di Napoli, Confesercenti: “Clienti in fuga d… - apavo75 : RT @tdrclaudio: Le centinaia di ragazzini oggi sul lungomare di Napoli senza mascherina che corrono e assaltano anche il 118 ambulanza e op… -

L'EMERGENZAinvaso da un fiumedi ragazzini senza mascherina LA PANDEMIA Covid, in Campania la variante inglesedal 7 al 20% in una settimana L'INIZIATIVA Degrado al Centro ...APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccino Covid a: aeroporto e, i nuovi centri per... L'EPIDEMIA 'L'Italia può prodursi i vaccini in casa',... IL LOCKDOWN Lockdown, linea dura di Draghi: ...Napoli: 16enne accoltellato nel corso di una rissa tra ragazzini sul Lungomare. Assalita un’ambulanza fermatasi sul posto per i soccorsi.«E' successo tutto in un attimo». Lo racconta un ragazzo con un filo di voce. Sul marciapiedi e sulla panchina c'è sangue ovunque. «Un finimondo». Un ragazzo ...