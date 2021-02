LIVE – Turris-Palermo 1-2 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

ILOVEPACALCIO : Ancora #Lucca-show a #TorredelGreco. Il #Palermo supera per 2-1 la #Turris - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : LIVE #TURRISPALERMO 1-2: ANCORA #LUCCA! #ROSANERO AVANTI! - Ilovepalermocalcio - ftg_soccer : GOAL! Recanatese in Italy Serie D: Girone F Montegiorgio 2-1 Recanatese GOAL! Turris in Italy Serie C: Girone C Tur… - ILOVEPACALCIO : LIVE #TURRISPALERMO 1-1: Dentro #Floriano fuori #Valente, ricomincia la gara! - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : LIVE #TURRISPALERMO 1-1: #Romano pareggia i conti, finisce il primo tempo - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Turris

- Colpo alla nuca per Lucca, che lotta con la difesa dellae conquista un calcio di punizione da buona posizione. 27 p.t. - Rosa ancora avanti, alla metà del primo tempo sono già sette i ...Laprova a farsi vedere in avanti e all'11' conquista un fallo laterale in zona d'attacco. Esempio però non sfrutta la stessa e preferisce ripartire da dietro. Rauti prova a spingersi in ...LIVE - TERNANA-CATANIA, le formazioni ufficiali. Lucarelli si affida a Mammarella in difesa mentre a Paghera e Salzano in mediana ...TORRE DEL GRECO (NA) – Turno infrasettimanale per il Palermo che è impegnato in casa della Turris. Per questa sfida, valida per la 25\^ giornata del campionato di Serie C, Bosca ...