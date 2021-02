Lazio zona arancione: quando rischia di cambiare colore e perché (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Regione Lazio dopo ben due settimane in fascia arancione – con limitazioni e misure ancora più stringenti – è di nuovo in zona gialla. Dal 1 febbraio, bar e ristoranti possono aprire al pubblico fino alle 18 (resta in ogni caso il divieto di asporto per i bar e altri esercizi simili senza cucina dopo quell’ora) e gli spostamenti sono consentiti all’interno della propria Regione. Piccole, ma importanti riaperture per tutte quelle attività che da quasi un anno si trovano a fare i conti con chiusure e difficoltà economiche. Ma adesso, con la circoLazione delle varianti, il Lazio cosa rischia? C’è la possibilità di “cambiare colore” e passare in zona arancione? E’ questo quello che si chiedono in tanti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Regionedopo ben due settimane in fascia– con limitazioni e misure ancora più stringenti – è di nuovo ingialla. Dal 1 febbraio, bar e ristoranti possono aprire al pubblico fino alle 18 (resta in ogni caso il divieto di asporto per i bar e altri esercizi simili senza cucina dopo quell’ora) e gli spostamenti sono consentiti all’interno della propria Regione. Piccole, ma importanti riaperture per tutte quelle attività che da quasi un anno si trovano a fare i conti con chiusure e difficoltà economiche. Ma adesso, con la circone delle varianti, ilcosa? C’è la possibilità di “” e passare in? E’ questo quello che si chiedono in tanti ...

