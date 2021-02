L’Asl Napoli farà sequenziamento del virus dei positivi del Napoli (anche entourage) dopo Osimhen (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’importantissima scoperta effettuata dall’istituto di ricerca scientifico Pascale, ossia l’individuazione anche in Italia di una rara variante del Covid -19, la B. 1.525”, apre scenari importantissimi per la medicina e la ricerca scientifica. Come scritto dal Napolista questa mattina, la variante è stata individuata grazie a Victor Osimhen il calciatore del Napoli che poco meno di due mesi ha contratto il virus e lo ha presumibilmente contratto in Nigeria dopo aver fatto una tappa in Europa Centrale. La positività di Osimhen fece drizzare le orecchie al Pascale, al dottor Nicola Normanno direttore del dipartimento di ricerca di biologia cellulare e bioterapie. Lui ha voluto approfondire il virus ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’importantissima scoperta effettuata dall’istituto di ricerca scientifico Pascale, ossia l’individuazionein Italia di una rara variante del Covid -19, la B. 1.525”, apre scenari importantissimi per la medicina e la ricerca scientifica. Come scritto dalsta questa mattina, la variante è stata individuata grazie a Victoril calciatore delche poco meno di due mesi ha contratto ile lo ha presumibilmente contratto in Nigeriaaver fatto una tappa in Europa Centrale. Latà difece drizzare le orecchie al Pascale, al dottor Nicola Normanno direttore del dipartimento di ricerca di biologia cellulare e bioterapie. Lui ha voluto approfondire il...

