La prima di Mario Draghi in Parlamento – LIVE VIDEO

Governo Draghi, il voto di fiducia al Senato. Il Presidente del Consiglio interviene a Palazzo Madama per le comunicazioni. Accettato l'incarico e formato il nuovo governo, Mario Draghi inizia a tutti gli effetti la sua carriera da politico con l'esordio in Parlamento. Il primo ostacolo per il neo Presidente del Consiglio è il voto di fiducia al Senato. Il governo Draghi ha i numeri, ma le tensioni nel Movimento 5 Stelle potrebbero indebolire il sostegno al nuovo esecutivo. Di seguito la diretta dei lavori al Senato. Le dichiarazioni del premier Draghi prima del dibattito e del voto di fiducia Non ci sono dubbi sul fatto che quella del 17 febbraio sia una giornata particolarmente attesa soprattutto perché ascolteremo le prime parole di ...

