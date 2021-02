La clamorosa gaffe di Gruber e Scanzi sulle (vecchie) dichiarazioni di Brunetta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Novella Toloni Nell'ultima puntata del programma di La7 il giornalista ha criticato le dichiarazioni di Brunetta sui dipendenti statali e lo smartworking ma le dichiarazioni erano vecchie e la gaffe è servita Lo scivolone è sempre dietro l'angolo sul piccolo schermo, soprattutto se la notizia si gioca sul filo di aggiornamenti e ultim'ore. Quando si dice essere "sul pezzo", ma poi è difficile farlo sul serio. Impossibile questa volta per Andrea Scanzi che, ospite di Otto e Mezzo, la trasmissione condotta da Lilli Gruber su La7, ha fatto una figuraccia commentando vecchie dichiarazioni rilasciate del neo ministro Renato Brunetta scambiandole per fresche di giornata. nodo 1903259 Nell'ultima puntata della ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Novella Toloni Nell'ultima puntata del programma di La7 il giornalista ha criticato ledisui dipendenti statali e lo smartworking ma leeranoe laè servita Lo scivolone è sempre dietro l'angolo sul piccolo schermo, soprattutto se la notizia si gioca sul filo di aggiornamenti e ultim'ore. Quando si dice essere "sul pezzo", ma poi è difficile farlo sul serio. Impossibile questa volta per Andreache, ospite di Otto e Mezzo, la trasmissione condotta da Lillisu La7, ha fatto una figuraccia commentandorilasciate del neo ministro Renatoscambiandole per fresche di giornata. nodo 1903259 Nell'ultima puntata della ...

GeMa7799 : 'Due milioni...'. Draghi, la clamorosa gaffe sul Covid nel discorso: i senatori gli ridono in faccia....'in questo… - infoitcultura : Grazie | buon lavoro Clamorosa gaffe di Mara Venier col ministro | il Tg1 tronca il collegamento | gelo siderale in… - infoitcultura : Domenica In | Mara Venier si collega con il Tg1 ma fa una gaffe clamorosa | la giornalista | in imbarazzo blocca il… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 17 febbraio: la clamorosa gaffe di Sally - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier si collega con il Tg1 ma fa una gaffe clamorosa, la giornalista, in imbarazzo blocca il co… -