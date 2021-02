Juve, inizio shock: Porto avanti dopo 2? su un erroraccio di Bentancur. Chiellini ko (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Parte male, malissimo la gara della Juventus a OPorto: clamoroso svarione di Rodrigo Bentancur, che regala palla in area con un tentativo errato di retropassaggio a Szczesny. Si fa trovare pronto Taremi e dopo 2 minuti è 1-0 per il Porto. Poco dopo la mezz’ora arriva un’altra brutta notizia in casa bianconera: Giorgio Chiellini è costretto a lasciare il campo per un problema di natura muscolare, dentro Demiral e la fascia di capitano va ad Alex Sandro. La Juve riesce a rendersi pericolosa soltanto nel finale di parziale con una splendida girata al volo di Rabiot, ma viene rilevata una posizione irregolare di Ronaldo a disturbare la visuale del portiere Marchesin. Il primo tempo finisce 1-0 per i padroni di casa, i ragazzi di Pirlo dovranno cambiare ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Parte male, malissimo la gara dellantus a O: clamoroso svarione di Rodrigo, che regala palla in area con un tentativo errato di retropassaggio a Szczesny. Si fa trovare pronto Taremi e2 minuti è 1-0 per il. Pocola mezz’ora arriva un’altra brutta notizia in casa bianconera: Giorgioè costretto a lasciare il campo per un problema di natura muscolare, dentro Demiral e la fascia di capitano va ad Alex Sandro. Lariesce a rendersi pericolosa soltanto nel finale di parziale con una splendida girata al volo di Rabiot, ma viene rilevata una posizione irregolare di Ronaldo a disturbare la visuale del portiere Marchesin. Il primo tempo finisce 1-0 per i padroni di casa, i ragazzi di Pirlo dovranno cambiare ...

