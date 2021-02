‘Imprese e manager’ | 90 aziende già ripartite con supporto di 300 dirigenti

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo il lancio, a giugno 2020, del progetto, promosso da Cfmt (Centro di formazione management del terziario), Confcommercio e Manageritalia per consentire alle imprese del terziario di fruire gratuitamente di competenze manageriali per aiutarle nel difficile percorso della ripartenza dopo il primo lockdown causato dal Covid-19, oggi, a poco più di sei mesi dall’avvio, il progetto ha già coinvolto quasi 300 manager e 90 imprese. Numeri destinati ad aumentare visto che altre imprese hanno già individuato il manager che, con le dieci giornate di consulenza previste, le supporterà a ridisegnare le loro strategie di “sopravvivenza” per tornare ad essere competitive sul mercato. Molti i progetti ancora in corso, andati anche oltre le dieci giornate di consulenza, grazie anche ad un grande affiatamento tra imprenditori e manager ...