I bitcoin hanno superato i 50 mila dollari. Ma può durare?

Digital_Day : I #bitcoin stanno vivendo un periodo di vigore finanziario che sta andando avanti da diverse settimane, spinto, in… - CGzibordi : la logica è semplice: chi compra Bitcoin, Etherum, Litecoin ecc.. pensa di guadagnare il 100% velocemente spesso no… - CorradoB81 : @Paolo3_P Roba da dilettanti. Coi bitcoin sto raddoppiando come se non ci fosse un domani. Oggi hanno sfondato i 50.000$ - aaaaapolitica : LA DOMANDA È: ma se miliardi di persone han potuto acquistare pochi euro di bitcoin , e poi gli viene impedita d… - ironbrule : @classcnbc @acabrini Il creatore dell’INPS ieri ha parlato con l’inventore dei Bitcoin, insieme poi hanno dichiarat… -

Ultime Notizie dalla rete : bitcoin hanno

Sulla piattaforma CoinMarketCap, le quotazioni delraggiunto un massimo di 51.630 dollari , per poi assestarsi a 50.868 dollari , mantenendo un rialzo del 2,75% . La capitalizzazione ...Ilsi attesta a 51.000 dollari (oltre 42.000 euro), dopo aver portato il massimo storico a ... Tuttavia, negli ultimi tre mesi le principali voci di conto economicoconfermato il trend di ...I bitcoin ora valgono quasi 51 mila dollari. Un rialzo frenetico, spinto anche dal sostegno di società come PayPal e Tesla. Ma quando può durare il "rally" di questa criptomoneta?In seguito al divieto imposto alle banche nigeriane, che non possono più offrire i propri servizi alle aziende crypto, il costo di un singolo BTC in Nigeria è impennato a oltre 71.000$!