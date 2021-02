Governo | Guidesi | ‘confronto con ministri | spero in sensibilità lombarda’

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) – “Moratoria, politiche attive del lavoro.. ieri nel confronto che abbiamo fatto con iqueste cose le abbiamo sollevate e le abbiamo dette, nella speranza che ci sia un cambio di rotta e nella speranza che i lombardi alabbiamo ladi essere lombardi”. Così l’assessore allo Sviluppo Economico della Lombardia, Guido, a un webinar di Confindustria e Unioncamere sul quarto trimestre della Lombardia. “Abbiamo una questione di filiera che va affrontata, non possiamo più trovarci capofila di filiera che vanno a 150 all’ora e componentistica che va a 40 all’ora. Dobbiamo mandare tutti alla stessa velocità”, aggiunge, spiegando che secondo, “patrimonializzare le imprese non significa cambiarli i connotati”. L'articolo proviene da ...

...Secondo, "un'atra urgenza non più rimandabile è il rispetto dei tempi dell'erogazione della cassa integrazione: i ritardi non sono più ammissibile, per questo siamo certi che il nuovo......di Salvini di entrare nel nuovoè stata saggia e contiamo di riuscire a dare risposte concrete alla parte produttiva del Paese e alle imprese che ci hanno sempre sostenuto, con Guido...“In questi giorni si susseguono indiscrezioni circa la volontà del nuovo Governo di adottare un forte cambio di passo in ...nella speranza che ci sia un cambio di rotta e nella speranza che i lombardi al Governo abbiamo la sensibilità di essere lombardi". Così l'assessore allo Sviluppo Economico della Lombardia, Guido ...