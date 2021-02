Governo | Draghi al Senato per la fiducia Covid | nuova variante a Napoli | 4 comuni lombardi in zona rossa

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio incaricato Marioè alper presentare il suoe per chiedere la. Il suo obiettivo è promuovere “iniziativesulle grandi sfide del Paese, dall’emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica e all’innovazione digitale”. Per “l’insorgere di cluster di contagio” di coronavirus, dalle 18 di oggi 17 febbraio per 4scatterà la. Il discorso diLa coesione sociale e della politica. Il rigore contro le nuove varianti del. Ma anche la necessità di procedere a passo ancora più spedito nel piano vaccini. Il presidente del Consiglio Marioprepara il suo esordio in ...

Ore 9.50: in Senato arrivano alla spicciolata anche altri ministri scelti da Marioper il suo, tra cui Luciana Lamorgese, Daniele Franco, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone, Enrico ...... oggi il premier Mariosi presenta al Senato e alla Camera per chiedere la fiducia. Secondo quanto annunciato dai giorni scorsi dai principali leader politici il nuovodovrebbe godere ...Dalle 10 di mattina iniziano le dichiarazioni programmatiche, mentre il voto non avverrà prima di sera. Il governo Draghi punta ad ottenere una maggioranza larghissima, che nemmeno le possibili defezi ...Ci siamo: è il giorno della fiducia in Senato per Mario Draghi e per il suo governo. Il presidente del Consiglio incaricato, questa mattina, è atteso a Palazzo Madama per parlare con ...