Giannelli (ANP): “Convidido tutto quello che ha detto Draghi sulla scuola” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Presidente dell’ANP, Antonello Giannelli, commenta così il discorso programmatico di Mario Draghi al Senato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Presidente dell’ANP, Antonello, commenta così il discorso programmatico di Marioal Senato. L'articolo .

orizzontescuola : Giannelli (ANP): “Convidido tutto quello che ha detto Draghi sulla scuola” - infoitinterno : Variante inglese, Giannelli (ANP): difficile rientro in classe al 100% - Jovinow : Scuola, presidi: 'Rientro al 100%? Difficile pensarci in questo momento'. Giannelli (Anp): 'Monitoraggio rendimento… - fisco24_info : Scuola, presidi: 'Rientro al 100%? Difficile pensarci in questo momento': Giannelli (Anp): 'Monitoraggio rendimento… - orizzontescuola : La proposta di Giannelli (ANP): “Rilevazione Invalsi straordinaria per valutare effetti della Dad” -