GFVIP | la reazione di Rosalinda Cannavò dopo la diffida di Giuliano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Inevitabilmente protagonisti della puntata del Lunedì dele Andrea Zenga hanno dovuto parlare palesemente di quello che sta succedendo fra loro. I due vipponi nei giorni scorsi si sono dichiarati l’uno verso l’altro, confermando quell’attrazione tacita che ormai era palese ai loro coinquilini ma anche al pubblico., frenata da un rapporto decennale che ha fuori alla casa cona cui già nelle scorse settimane aveva manifestato tutti i suoi dubbi, non ha esitato a mostrare il suo slancio nei confronti del giovane Zenga che timidamente le ha rivelato cosa per lei.Solonotizie 24, ladila destabilizza La sintesi ...

GrandeFratello : Dopo l’eliminazione di venerdì scorso e la burrascosa reazione, questa sera Maria Teresa avrà un confronto con gli… - LuciaRobynFusco : RT @Grandef22219665: Unpopular opinions Mariateresa ha delle reazione troppo eccessive, teatrali e finte. Dayane è estremamente cattiva, in… - Grandef22219665 : Unpopular opinions Mariateresa ha delle reazione troppo eccessive, teatrali e finte. Dayane è estremamente cattiva,… - innamoratadiBeF : Dayane, però sta giocando un gioco 'sporco'! Non lo capisco la sua reazione verso Rosalinda che semplicemente ha i… - Thiagoinku : #gfvip ma parliamo di Rosalinda che dopo aver fatto credere a day di essere innamorata di lei sta cercando di farl… -

... che in breve fa il giro della rete come un nuovo atto dell'infinita saga. Parole rilasciate ... in breve tempo, aveva scatenato ladella coppia Pausini - Carta, dando il via all'...... affermando davanti a tutti di volere molto bene a Tommaso, mentre quest'ultimo l'abbracciava, e tutti sorridevano di questa bellissima. Tommaso e Giulia dopo la puntata #pic.twitter.Secondo Stefania Orlando, Dayane Mello ha reagito in modo negativo al flirt tra Rosalinda e Andrea a causa della gelosia: 'A lei piaceva Zenga'.Al termine della 40^ puntata del GF Vip, Tommaso Zorzi ha radunato i 'vipponi' e li ha invitati ad avere un riavvicinamento con Giulia Salemi.