'Gf Vip 5', Nicolò Zenga dice la sua sulla relazione tra il fratello Andrea e Rosalinda Cannavò

Tra gli ospiti dell'ultima puntata del GF Vip Party, in streaming su Mediaset Play, c'è stato Nicolò Zenga, fratello maggiore di Andrea Zenga. Nella Casa del reality Andrea ha intrapreso una relazione con l'attrice Rosalinda Cannavò. A Nicolò è stato chiesto cosa ne pensa di questa nuova coppia appena sbocciata. Una coppia che ha sorpreso anche perché Rosalinda era già fidanzata. Nicolò ha così commentato: Non me l'aspettavo. Sono partiti tutti e due molto riservati, molto così. Poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un po' un'accelerata, uno shake a questa cosa. Però conoscendo Andrea sapevo che comunque lei (ndr Rosalinda) poteva essere il ...

