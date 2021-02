Covid: Draghi ‘inciampa’ su numero terapie intensive, Giorgetti lo soccorre (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) – Piccolo inciampo di Mario Draghi sul numero di terapie intensive per il Covid. Nel suo discorso sulla fiducia al Senato, il premier ha parlato di circa 2 milioni. Una breve pausa e, in suo soccorso, è arrivato il suggerimento di Giancarlo Giorgetti. Subito, quindi, Draghi si è corretto parlando di circa 2mila italiani in Tpi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) – Piccolo inciampo di Mariosuldiper il. Nel suo discorso sulla fiducia al Senato, il premier ha parlato di circa 2 milioni. Una breve pausa e, in suo soccorso, è arrivato il suggerimento di Giancarlo. Subito, quindi,si è corretto parlando di circa 2mila italiani in Tpi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

