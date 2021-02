Covid, Assotutela: «Basta annunci allarmistici sulle varianti del virus, non si possono terrorizzare così i cittadini» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un appello a moderare l’allarmismo da parte dell’Associazione a tutela dei consumatori Assotutela. «Ci siamo preoccupati, e anche un po’ annoiati, a contare tutti gli annunci mediatici che si sono succeduti in questi giorni, circa la presenza nel nostro Paese di mutazioni del virus Sars-CoV2. Sono innumerevoli, come innumerevoli sono i pareri di illustri virologi che chiariscono che il fenomeno è fisiologico e proprio di tutti i virus». A dichiararlo, in una nota stampa, il presidente dell’associazione Assotutela, Michel Emi Maritato. Maritato invoca chiarezza e trasparenza dalle istituzioni e dalle autorità sanitarie: «I cittadini non possono essere continuamente terrorizzati con annunci martellanti e spesso diversi uno dall’altro. Chiediamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un appello a moderare l’allarmismo da parte dell’Associazione a tutela dei consumatori. «Ci siamo preoccupati, e anche un po’ annoiati, a contare tutti glimediatici che si sono succeduti in questi giorni, circa la presenza nel nostro Paese di mutazioni delSars-CoV2. Sono innumerevoli, come innumerevoli sono i pareri di illustri virologi che chiariscono che il fenomeno è fisiologico e proprio di tutti i». A dichiararlo, in una nota stampa, il presidente dell’associazione, Michel Emi Maritato. Maritato invoca chiarezza e trasparenza dalle istituzioni e dalle autorità sanitarie: «Inonessere continuamente terrorizzati conmartellanti e spesso diversi uno dall’altro. Chiediamo ...

