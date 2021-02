Covid-19: a Napoli primo caso di una variante poco conosciuta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per la prima volta in Italia è stata individuata la variante del Covid classificata come “B1525”. Questa mutazione del virus non è ancora molto diffusa nel mondo, infatti ci sono un centinaio di casi per il globo e ancora non si è avuto modo di studiarla a fondo per comprenderne il potere di infezione e le caratteristiche. La scoperta è stata fatta durante esami presso l'Istituto Pascale e l'Università Federico II. Una rara variante di Coronavirus individuata a Napoli A dare la notizia dell'individuazione di questa variante è stata la Regione Campania dopo che è stato scoperto un caso a Napoli. «Di questa variante al momento non si conoscono il potere di infezione, né altre sue caratteristiche come accade per molte varianti rare del virus. Si chiama ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per la prima volta in Italia è stata individuata ladelclassificata come “B1525”. Questa mutazione del virus non è ancora molto diffusa nel mondo, infatti ci sono un centinaio di casi per il globo e ancora non si è avuto modo di studiarla a fondo per comprenderne il potere di infezione e le caratteristiche. La scoperta è stata fatta durante esami presso l'Istituto Pascale e l'Università Federico II. Una raradi Coronavirus individuata aA dare la notizia dell'individuazione di questaè stata la Regione Campania dopo che è stato scoperto un. «Di questaal momento non si conoscono il potere di infezione, né altre sue caratteristiche come accade per molte varianti rare del virus. Si chiama ...

