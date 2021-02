Cosa ha detto Mario Draghi nel suo discorso per la fiducia al Senato

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (foto: ALBERTO PIZZOLI/POOL/AFP via Getty Images)Oggi, giovedì 17 febbraio, il presidente del Consiglioè stato alper ricevere il primo voto dial suo governo. Dalle 10 il premier ha tenuto le sue dichiarazioni programmatiche, svelando come da prassi i punti cardine del suo programma di governo. Il dibattito riprenderà poi attorno alle 12.30, mentre le dichiarazioni di voto e poi le votazioni sono previste durare fino a tarda sera, con la seconda chiama che inizierà alle 22.haIl presidente del Consiglio hadi non credere che il suo governo vada equiparato a un “fallimento della politica”. “Oggi qui, tecnici e politici, siamo solo tutti cittadini”, ha aggiunto. Ilè poi ...

NicolaPorro : Incredibile: guardate cosa ha detto #Ricciardi sui ristoratori e cosa pensa #Crisanti delle cosiddette 'attività no… - antoniospadaro : Come ha detto #PapaFrancesco Francesco “Le tragedie naturali sono la risposta della terra al nostro maltrattamento.… - borghi_claudio : Non ho esattamente capito cosa abbia detto Crimi. Vedremo. - RBrezza : RT @fnicodemo: Avete sentito cosa ha detto #Draghi sulla bozza del #NextGenerationEU. 'Le missioni potranno essere rimodulate e riaccorpate… - pfmajorino : RT @fnicodemo: Avete sentito cosa ha detto #Draghi sulla bozza del #NextGenerationEU. 'Le missioni potranno essere rimodulate e riaccorpate… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa detto

C'è poi la citazione del papa: "Come haFrancesco: 'Le tragedie naturali sono la risposta della terra al nostro maltrattamento. E io penso che se chiedessi al Signore chepensa, non credo ...Dovremo dire dove vogliamo arrivare nel 2026 e apuntiamo per il 2030 e il 2050, anno in cui l'... Lo hail premier Mario Draghi parlando di Next generation Eu al Senato. "Assicureremo ...Roma Villar - Un giocatore molto giovane, ma il cui talento è già evidente, Gonzalo Villar si è preso la titolarità nella Roma e adesso Fonseca ha il suo ...MILANO (ITALPRESS) – “Siamo contenti di tornare dentro l’ambito europeo, credo che la squadra debba sentire le sensazioni, la gioia, la voglia di superare gli ostacoli avuta quella sera contro il Rio ...