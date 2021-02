Back to ’90 grazie ai leggings con le staffe (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ultima volta che abbiamo indossato i leggings con le staffe erano gli anni ’90. Li abbiamo amati, sfoggiati e usati per qualsiasi look, da quello sportivo a quello più chic. Ma sapete qual è il bello della moda? Che prima o poi tutto ritorna. E, questa volta a tornare sono proprio loro: i fuseaux con le staffe. Un must have trendy che non potrà di certo mancare nei nostri outfit per la primavera 2021 e che conquisterà il cuore anche delle più scettiche. Un ritorno di fiamma portato in auge da Jacquemus, Saint Laurent e altri brand di alta moda che, da qualche stagione, hanno deciso di riportarli in passerella. Trasformando i leggings a staffa nell’ultima ossessione delle fashion addicted. Super aderenti, stretch, lavorati a coste e assolutamente instagrammabili! Vediamo come abbinarli! Come abbinare i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ultima volta che abbiamo indossato icon leerano gli anni ’90. Li abbiamo amati, sfoggiati e usati per qualsiasi look, da quello sportivo a quello più chic. Ma sapete qual è il bello della moda? Che prima o poi tutto ritorna. E, questa volta a tornare sono proprio loro: i fuseaux con le. Un must have trendy che non potrà di certo mancare nei nostri outfit per la primavera 2021 e che conquisterà il cuore anche delle più scettiche. Un ritorno di fiamma portato in auge da Jacquemus, Saint Laurent e altri brand di alta moda che, da qualche stagione, hanno deciso di riportarli in passerella. Trasformando ia staffa nell’ultima ossessione delle fashion addicted. Super aderenti, stretch, lavorati a coste e assolutamente instagrammabili! Vediamo come abbinarli! Come abbinare i ...

