Appalto per le mascherine dalla Cina, maxi-sequestro tra ville e auto di lusso: le ombre sui faccendieri che tempestavano di chiamate e messaggi Arcuri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sull’affidamento complessivo di 1,25 miliardi di euro fatto dal commissario Domenico Arcuri a tre consorzi cinesi per l’acquisto di 800 milioni di mascherine – nel pieno della pandemia del Coronavirus in Italia – avvenuto attraverso l’intermediazione di alcune imprese italiane, è stato disposto un sequestro da 70 milioni di euro tra conti correnti, quote societarie, beni e immobili di lusso. dalla villetta a Roma a quella di Milano, dalle auto alle moto di lusso, dai gioielli agli orologi di pregio. Nel mirino della procura sono finite 4 società e 8 persone, tutte indagate, con accuse che vanno dalla ricettazione al riciclaggio fino al traffico di influenze illecite in concorso ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sull’affidamento complessivo di 1,25 miliardi di euro fatto dal commissario Domenicoa tre consorzi cinesi per l’acquisto di 800 milioni di– nel pieno della pandemia del Coronavirus in Italia – avvenuto attraverso l’intermediazione di alcune imprese italiane, è stato disposto unda 70 milioni di euro tra conti correnti, quote societarie, beni e immobili ditta a Roma a quella di Milano, dallealle moto di, dai gioielli agli orologi di pregio. Nel mirino della procura sono finite 4 società e 8 persone, tutte indagate, con accuse che vannoricettazione al riciclaggio fino al traffico di influenze illecite in concorso ...

