Zidane Juve | El Chiringuito | «I bianconeri lo hanno contattato» L’indiscrezione

(Di martedì 16 febbraio 2021): secondo un’indiscrezione di Eduardo Inda di El, iavrebberol’allenatore Il giornalista Eduardo Inda di Elde Jugones ha scosso l’ambiente Real Madrid sul futuro di Zinedine. Secondo lui, il tecnico francese potrebbe dire addio ai Blancos al termine della stagione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS VAI SUNEWS24 Oltre alla Nazionale francese, riporta El, anche lantus avrebbeper la prossima stagione. Soltanto un rumors proveniente dalla Spagna per il momento, visto che Andrea Pirlo gode della piena fiducia della società. Leggi su Calcionews24.com

El Chiringuito: 'La Juve ha chiamato Zidane'

Ultime Notizie dalla rete : Zidane Juve

: secondo un'indiscrezione di Eduardo Inda di El Chiringuito, i bianconeri avrebbero contattato ..., malgrado il contratto con il club spagnolo scada nel 2022, è in dicussione e potrebbe lasciare il Real già alla fine di questa stagione. Il futuro di Zizou dipende anche dal cammino in ...Per gli ottavi di Champions contro l’Atalanta, infatti, alla lunga lista di indisponibili si aggiunge anche Carvajal, oltre a Militao, Ramos, Valverde, Marcelo, Hazard, Odriozola e Rodrygo Tanto che è ...Zidane Juve: secondo un’indiscrezione di Eduardo Inda di El Chiringuito, i bianconeri avrebbero contattato l’allenatore ...