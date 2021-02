Vitamina C e zinco non aiutano a combattere i sintomi di Covid-19 (Di martedì 16 febbraio 2021) Il primo trial clinico randomizzato sull’impiego di alte dosi di Vitamina C e zinco per ridurre i sintomi della Covid-19 e accelerare il recupero è stato sospeso prima del previsto per dati inconsistenti. Né usati singolarmente, né in combinazione i due integratori hanno dimostrato di dare un beneficio significativo ai pazienti, anzi alcuni di loro hanno manifestato degli effetti collaterali. La ricerca, condotta negli Stati Uniti, è stata pubblicata insieme a un editoriale di commento sulla rivista Jama Network Open. La sperimentazione I ricercatori hanno coinvolto 214 pazienti con Covid-19 in terapia domiciliare e li hanno divisi in modo casuale in 4 gruppi per verificare gli effetti della somministrazione ad alte dosi di acido ascorbico (o Vitamina C, 8mila mg), gluconato di ... Leggi su wired (Di martedì 16 febbraio 2021) Il primo trial clinico randomizzato sull’impiego di alte dosi diC eper ridurre idella-19 e accelerare il recupero è stato sospeso prima del previsto per dati inconsistenti. Né usati singolarmente, né in combinazione i due integratori hanno dimostrato di dare un beneficio significativo ai pazienti, anzi alcuni di loro hanno manifestato degli effetti collaterali. La ricerca, condotta negli Stati Uniti, è stata pubblicata insieme a un editoriale di commento sulla rivista Jama Network Open. La sperimentazione I ricercatori hanno coinvolto 214 pazienti con-19 in terapia domiciliare e li hanno divisi in modo casuale in 4 gruppi per verificare gli effetti della somministrazione ad alte dosi di acido ascorbico (oC, 8mila mg), gluconato di ...

ErboristeriaEr1 : COWIN ottimo per aumentare le nostre difese immunitarie. Contiene LATTOFERRINA, QUERCETINA, VITAMINA C, ZINCO. Lo t… - sindacando : ??Lo zinco ad alte dosi, la vitamina C ad alte dosi e / o una combinazione dei 2 riducono la durata dei sintomi dell… - Nolockdown3 : @Valenti63339244 @myquantumsoul #vitaminizzatevi Fatelo tutti Contro Covid: vitamina D3,Zinco,lattoferrina e vitami… - davideilardo : @lauraravetto Quindi la soluzione che propone qual'è? 100 varianti 100 vaccini? Cure sperimentate...? Vitamina c è… - Flavr7 : RT @neobiovirus: 2) k.Interferoni(70-73); l.Inibitori della Tirosin Chinasi(74-78); m.Derivati dell’eparina (79-84); n.Vitamina C (acido a… -