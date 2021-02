Università LUMSA e ANGI: al via una nuova partnership su innovazione e sostenibilità (Di martedì 16 febbraio 2021) Firmata a Roma una nuova partnership strategica tra l’Università LUMSA e l’ANGI, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il nuovo accordo di collaborazione coinvolgerà le due parti in diverse attività di formazione e ricerca scientifica nell’ambito della transizione sostenibile, con particolare riferimento sia alla dimensione della salvaguardia dell’ambiente, sia alle politiche di inclusione. Il protocollo d’intesa, dalla durata triennale, è stato siglato dal Rettore dell’Università LUMSA, il Prof. Francesco Bonini, e dall’ANGI. Tra le numerose attività oggetto della partnership tra l’Università LUMSA e l’ANGI si evidenzia la possibilità di collaborare su ricerche e progetti ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) Firmata a Roma unastrategica tra l’e l’, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il nuovo accordo di collaborazione coinvolgerà le due parti in diverse attività di formazione e ricerca scientifica nell’ambito della transizione sostenibile, con particolare riferimento sia alla dimensione della salvaguardia dell’ambiente, sia alle politiche di inclusione. Il protocollo d’intesa, dalla durata triennale, è stato siglato dal Rettore dell’, il Prof. Francesco Bonini, e dall’. Tra le numerose attività oggetto dellatra l’e l’si evidenzia la possibilità di collaborare su ricerche e progetti ...

Firmata a Roma una nuova partnership strategica tra l'Università LUMSA e l'ANGI , l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il nuovo accordo di collaborazione coinvolgerà le due parti in diverse attività di formazione e ricerca scientifica nell'ambito ...

Ambiente, transizione ecologica, Ferri (Lumsa): 'Ministero passo necessario'

Per quanto concerne la prima - sottolinea il docente della Lumsa - e' necessario rendere il cittadino - consumatore consapevole di cio' che acquista. Qualora si rivolgesse a prodotti sostenibili, ...

«Nella permanenza dei giovani il futuro di Taranto» Corriere di Taranto