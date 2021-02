Unghie 2021, addio gel: la tendenza è minimal nella forma (Di martedì 16 febbraio 2021) Le Unghie 2021 non contemplano più il gel. O meglio, le Unghie gel esisteranno sempre ma non collezioneranno, per la primavera estate 2021, una schiera così nutrita di fan. La notizia arriva dalle tendenze Unghie 2021 che abbiamo visto sulle passerelle e dai saloni di nail art più specializzati. Ciò che si modifica in particolare è proprio la forma e la lunghezza delle Unghie. In tempi di pandemia, corto fa pulito. Le Unghie più sono corte più raccolgono sotto la loro lamina meno batteri, sporco e virus. Condizione essenziale in uno stato di emergenza sanitaria nel quale siamo costretti da oltre un anno. Ma le Unghie 2021, corte e pulite, non sono tristi! Unghie ... Leggi su amica (Di martedì 16 febbraio 2021) Lenon contemplano più il gel. O meglio, legel esisteranno sempre ma non collezioneranno, per la primavera estate, una schiera così nutrita di fan. La notizia arriva dalle tendenzeche abbiamo visto sulle passerelle e dai saloni di nail art più specializzati. Ciò che si modifica in particolare è proprio lae la lunghezza delle. In tempi di pandemia, corto fa pulito. Lepiù sono corte più raccolgono sotto la loro lamina meno batteri, sporco e virus. Condizione essenziale in uno stato di emergenza sanitaria nel quale siamo costretti da oltre un anno. Ma le, corte e pulite, non sono tristi!...

