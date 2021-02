Un Posto al Sole, trama 16 febbraio 2021: Clara ad un bivio (Di martedì 16 febbraio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole 16 febbraio 2021 con una decisione molto importante che Clara dovrà prendere nei confronti di Alberto Palladini. La scoperta di Clara Le nuove puntate Un Posto al Sole sono come sempre pregne di contenuti nuovi e colpi di scena per i nostri protagonisti. Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre e non è da poco che i fan della soap napoletana seguono queste vicende, studiate nei minimi dettagli dagli autori. Per capire bene cosa accadrà nella puntata di oggi 16 febbraio 2021, facciamo un piccolo passo indietro. La serata di Gala ha messo Alberto Palladini in una condizione molto particolare, decidendo di lasciare la sua compagna a casa ignara della festa per farsi ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 febbraio 2021) Anticipazioni Unal16con una decisione molto importante chedovrà prendere nei confronti di Alberto Palladini. La scoperta diLe nuove puntate Unalsono come sempre pregne di contenuti nuovi e colpi di scena per i nostri protagonisti. Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre e non è da poco che i fan della soap napoletana seguono queste vicende, studiate nei minimi dettagli dagli autori. Per capire bene cosa accadrà nella puntata di oggi 16, facciamo un piccolo passo indietro. La serata di Gala ha messo Alberto Palladini in una condizione molto particolare, decidendo di lasciare la sua compagna a casa ignara della festa per farsi ...

