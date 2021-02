Tommaso Zorzi abbraccia Giulia Salemi dopo la diretta (VIDEO) (Di martedì 16 febbraio 2021) Giulia Salemi è in lacrime e Tommaso Zorzi l’abbraccia La fine della puntata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip pare abbia segnato la pace tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Ma cosa è successo? Lui è diventato terzo finalista, mentre lei è andata al televoto insieme a Stefania Orlando. L’influencer italo-persiana, convinta della L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 16 febbraio 2021)è in lacrime el’La fine della puntata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip pare abbia segnato la pace tra. Ma cosa è successo? Lui è diventato terzo finalista, mentre lei è andata al televoto insieme a Stefania Orlando. L’influencer italo-persiana, convinta della L'articolo proviene da Novella 2000.

