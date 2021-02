Sci | Shiffrin si ferma?

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 16 febbraio 2021) La campionessa Usa rientrata in Colorado dopo la morte del padre, ignoto il suo ritorno alle gare, “Si prevede che Mikaelarimarrà in Colorado, e il suo ritorno ai Mondiali non è noto in questo momento“. Lo ha dichiarato la Federazione statunitense di sci in una nota, in seguito alla morte del padre della campionessa Usa, Jeff, a soli 65 anni. La tragedia sui è verificata sabato, in un incidente nella sua casa di Edwards, in Colorado: secondo quanto riportato dai media americani, Jeffè caduto dal tetto di casa, battendo la testa. “Oggi sono senza parole mentre piangiamo per la perdita di Jeff-ha dichiarato Tiger Shaw, Ceo della Federsci Usa-. Jeff era un buon amico e ci mancherà terribilmente.I nostri pensieri e preghiere vanno alla sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile”. “La mia ...