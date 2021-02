Ricercato per due rapine nel Sannio, arrestato dopo 7 anni: viveva in un campo nomadi a Scampia (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEra irreperibile dal 2017 Franco Alecsic, 25 enne arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli nel campo nomadi di via Cupa Perillo, nel quartiere di Scampia. L’uomo era destinatario di un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento, dovendo espiare una pena detentiva di 5 anni e 4 mesi per rapina aggravata e continuata e sequestro di persona. Nell’aprile 2014, il giovane aveva infatti commesso due rapine in abitazione rispettivamente a Melizzano e Solopaca (in provincia di Benevento). In quest’ultima circostanza l’uomo e i suoi complici avevano sequestrato e immobilizzato il proprietario dell’appartamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEra irreperibile dal 2017 Franco Alecsic, 25 ennedalla Squadra Mobile di Napoli neldi via Cupa Perillo, nel quartiere di. L’uomo era destinatario di un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento, dovendo espiare una pena detentiva di 5e 4 mesi per rapina aggravata e continuata e sequestro di persona. Nell’aprile 2014, il giovane aveva infatti commesso duein abitazione rispettivamente a Melizzano e Solopaca (in provincia di Benevento). In quest’ultima circostanza l’uomo e i suoi complici avevano sequestrato e immobilizzato il proprietario dell’appartamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

IlariaPhoto : Solo chi ha mai ricercato il sassolino perfetto potrà capire. Per altri scatti di Greta ?? - nachtraum1 : Io ho sognato che un tizio che non conosco che nel sogno era mio padre e che sempre nel sogno era un criminale rice… - afterists : @MercatoFifaPro ?CLUB CERCA PLAYER ? NOME CLUB: Italy CT RUOLO RICERCATO:GK- DC - TD/TS uno per ruolo COMPETIZIONI… - SmartArredo : Lampada da terra moderna Flora Flora è una lampada da terra con un design particolare e ricercato, il cui paralume… - 29luglio1971 : Regalare la zona gialla, aprire tutto.. e codesta metodica è pericolosa perché scatena le varianti e di tutto.. e… -