RB Lipsia-Liverpool 0-2: primo match ai Reds

La gara d'andata alla Puskas Arena va al Liverpool. Dopo un primo tempo equilibrato, Salah sblocca RB Lipsia-Liverpool ad inizio ripresa. Poi ci pensa Manè a chiudere la gara e regalare un match point importante a Klopp. 

Quali sono le formazioni ufficiali? Nagelsmann opta per il consolidato 4-3-3. Gulàcsi tra i pali, con la coppia Klostermann-Upamecano al centro della difesa. Sulle corsie esterne Mukiele e Angelino. In mezzo al campo Sabitzer, Haldara e Kampl. Nkunku e Adams giocano sulle fasce, in mezzo c'è Olmo falso nove.

Klopp sceglie il consueto 4-3-3 per il suo Liverpool. Alisson tra i pali e Alexander-Arnold, Kabak, Henderson e Robertson sulla linea difensiva. A centrocampo giocano Thiago Alcántara, Wijnaldum e Jones. In avanti ci sono i terribili tre: Manè, Firminio e Salah.

