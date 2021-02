Parola Vera pubblica per Dome Recordings, Dalle ceneri (Di martedì 16 febbraio 2021) Dalle ceneri è il nuovissimo progetto discografico di Parola Vera, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta Dome Recordings,con distribuzione Believe. Track by Track Intro – Uno speech rappato, vicino alla slam poetry, introduce il progetto. Noodles – Il brano è un tributo a Morricone e alla cinematografia gangster movie americana, un’influenza importante per l’immaginario dell’album. Sioux – Banger da club che lo vede collaborare con Leon Branco. Duomo – Traccia malinconica, che ha per sfondo la magnifica Firenze. Slang & Tattoo – Singolo con un testo violento e diretto che vanta il featuring di Inoki Ness. Stobbeh – Sregolatezza e divertimento sono il fulcro di questo brano. Zara – Affiancato da Emis Killa, amico e collega, il singolo ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 16 febbraio 2021)è il nuovissimo progetto discografico di, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta,con distribuzione Believe. Track by Track Intro – Uno speech rappato, vicino alla slam poetry, introduce il progetto. Noodles – Il brano è un tributo a Morricone e alla cinematografia gangster movie americana, un’influenza importante per l’immaginario dell’album. Sioux – Banger da club che lo vede collaborare con Leon Branco. Duomo – Traccia malinconica, che ha per sfondo la magnifica Firenze. Slang & Tattoo – Singolo con un testo violento e diretto che vanta il featuring di Inoki Ness. Stobbeh – Sregolatezza e divertimento sono il fulcro di questo brano. Zara – Affiancato da Emis Killa, amico e collega, il singolo ...

IVCARUSFALLS : ma anche la parola “VERAMENTE” non la capisco VERA O MENTE? - nuccia20 : RT @volonellaluce: O Dio, luce vera ai nostri passi è la tua parola, gioia e pace ai nostri cuori. - volonellaluce : O Dio, luce vera ai nostri passi è la tua parola, gioia e pace ai nostri cuori. - DjAlexs91 : @Bruintje75 @chicago La parola non è italiana, e fidati, non hai mai mangiato una vera pizza. - OrlandoFuriosa1 : @Anna_Clousy Odio, che brutta parola! Io non odio nemmeno il mio peggior nemico figurati se mi metto a odiare un co… -