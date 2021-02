Oggi è il Pancake Day: il dolce che piace a oltre 4 milioni di italiani (Di martedì 16 febbraio 2021) Oggi, martedì 16 febbraio, è il Pancake Day, la giornata che celebra, nel Regno Unito, questo tipico dolce americano ormai apprezzato in tutto il mondo. I Pancake lovers in Italia sono soprattutto famiglie con figli e giovani alla ricerca di una colazione conviviale, fuori dalla routine quotidiana, dove sperimentare nuovi gusti e consistenze. Per loro il Pancake è il compagno ideale di una prima colazione divertente, gratificante, da fare in compagnia. In particolare, secondo una recente ricerca Nielsen commissionata da Barilla, 4 italiani su 10 (43%) hanno dichiarato di aver consumato Pancake almeno una volta, soprattutto a casa (84%). 5 italiani su 10 (51%) li preferiscono nel weekend, a colazione (73%), ma anche durante la merenda pomeridiana (40%). ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021), martedì 16 febbraio, è ilDay, la giornata che celebra, nel Regno Unito, questo tipicoamericano ormai apprezzato in tutto il mondo. Ilovers in Italia sono soprattutto famiglie con figli e giovani alla ricerca di una colazione conviviale, fuori dalla routine quotidiana, dove sperimentare nuovi gusti e consistenze. Per loro ilè il compagno ideale di una prima colazione divertente, gratificante, da fare in compagnia. In particolare, secondo una recente ricerca Nielsen commissionata da Barilla, 4su 10 (43%) hanno dichiarato di aver consumatoalmeno una volta, soprattutto a casa (84%). 5su 10 (51%) li preferiscono nel weekend, a colazione (73%), ma anche durante la merenda pomeridiana (40%). ...

