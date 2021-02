Napoli | Petagna out per almeno due partite Il comunicato

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 16 febbraio 2021) Problemi per Andrea, ecco ilapparso sul sito ufficiale del. L’attaccante “ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina dal giocatore hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri”.salterà quindi il Granada e l’Atalanta, recupero da valutare per la sfida di ritorno di Europa League o direttamente per il Benevento. Report allenamento https://t.co/dDFJmjGNtf #ForzaSempre pic.twitter.com/D3MwjQdPxo — Official SSC(@ssc) February 16, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.