Migliore tesi di dottorato in informatica a Kevin Roitero

Kevin Roitero, dottore di ricerca in informatica e scienze matematiche e fisiche del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche (DMIF) dell'Università di Udine, è fra i sei dottori di ricerca italiani che si sono aggiudicati la seconda edizione del premio con.Scienze (http://www.conscienze.it/premi.asp) della Conferenza nazionale dei presidenti e dei direttori delle strutture universitarie di scienze e tecnologie. La sua tesi di dottorato è stata valutata come la Migliore in Italia nel settore dell'informatica. Il premio, infatti, è destinato alle migliori ricerche scientifiche svolte nei corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, nelle sei discipline scientifiche afferenti alla Conferenza (biologia, chimica, fisica, ...

