(Di martedì 16 febbraio 2021) In casadopo il sorpasso momentaneo ai danni del Milan si pensa al futuro cercando di trattenere i punti di forza della squadra. Oggi 16 Febbraio 2021ildeldiche con l’vuole continuare la sua avventura che forse porterà anche a vincere qualche trofeo. Ma si sta parlando anche deldi Barella e Bastoni, altri due giocatori fondamentali per il gioco nerazzurro. Lukaku: il protagonista assoluto della squadraMartinez ha rinnovato il? Dopo i tre incontri di gennaio tra gli agenti del giocatore con Beppe Marotta e Piero Ausilio è stata raggiunta l’intesa sulla base di un ingaggio ...

Inter : ?? | FINITAAA!!! Grandissima vittoria, ragazzi... e siamo primi in classifica! ?????? #InterLazio 3?-1? ?? #Lukaku r… - Inter : ?? | LU-LA Quanto si vogliono bene #Lautaro e #Lukaku? ?? E noi? Quanto bene vogliamo a loro? ?? #InterLazio ????… - Inter : ?? | LAAAAAUUUUTTIIIIIII!!! 64' - Azione devastante di #Lukaku sulla destra che mette al centro un cioccolatino per… - MoliPietro : Lautaro Inter: arriva il rinnovo del contratto - notiziasportiva : #Calciomercato Inter, Lautaro Martinez rinnova: ingaggio e clausola -

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro Inter

'Giusto il rigore concesso all'per il fallo suMartinez: Hoedt da dietro in scivolata prima colpisce l'avversario (con la gamba destra) e solo dopo il pallone (con la sinistra). Giusto ...... ed è il caso diMartinez. In un anno è cambiato tutto per l'attaccante argentino, che sembrava prossimo a dire sì al Barcellona. Oggi il Toro è più che mai dell'ed è vicina la fumata ...L'Inter e Lautaro continuano la sua avventura insieme. Infatti il Toro ha preso una decisione importante. Volete sapere quale? scopriamolo.Rinnovo Lautaro Martinez. I dettagli del prolungamento di contratto dell'argentino, ambito da tutta l'europa. Via la clausola rescissoria.