Klinsmann | “Lukaku è tra i primi 5 attaccanti al mondo”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Intervistato da ESPN, Jurgen, ex attaccante dell’Inter e CT della Nazionale tedesca, ha parlato del momento dei nerazzurri, che sonoin campionato, trascinati da undevastante. Queste le sue parole: “ad oggi è tra ial. Ha uno stile particolare, non è elegante come per esempio Lewandowski, non è come Ibrahimovic che ha uno stile diverso, ma ha la sua forza. Ha grande velocità come ha fatto vedere nel terzo gol di Lautaro Martinez contro la Lazio. L’Inter può vincere lo scudetto, non avendo purtroppo più impegni europei può fare la differenza e sfruttare il lavoro di una settimana intera, a differenza delle rivali che possono risentire del doppio sforzo”. Foto: Football Addict L'articolo proviene da Alfredo ...

