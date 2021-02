Juventus, infortunio Bonucci: i tempi di recupero (Di martedì 16 febbraio 2021) Bonucci si ferma alla vigilia del match di Champions League contro il Porto. Il difensore della Juventus rischia uno stop di due settimane La nuova tegola per la Juventus riguarda Leonardo Bonucci, come annunciato oggi dal Andrea Pirlo nella conferenza stampa pre Porto. Il difensore bianconero ha viaggiato con la squadra, ma non sarà disponibile domani sera al ‘Dragao’ per un problema di natura muscolare. infortunio che sarà valutato meglio nei prossimi giorni al ritorno della squadra a Torino, con il difensore della Nazionale che rischia uno stop di circa due settimane. Se questa diagnosi venisse confermata dai successivi controlli, Bonucci oltre alla gara con il Porto in Champions League salterebbe anche le sfide di campionato con Crotone e Verona. Possibile rientro ad inizio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021)si ferma alla vigilia del match di Champions League contro il Porto. Il difensore dellarischia uno stop di due settimane La nuova tegola per lariguarda Leonardo, come annunciato oggi dal Andrea Pirlo nella conferenza stampa pre Porto. Il difensore bianconero ha viaggiato con la squadra, ma non sarà disponibile domani sera al ‘Dragao’ per un problema di natura muscolare.che sarà valutato meglio nei prossimi giorni al ritorno della squadra a Torino, con il difensore della Nazionale che rischia uno stop di circa due settimane. Se questa diagnosi venisse confermata dai successivi controlli,oltre alla gara con il Porto in Champions League salterebbe anche le sfide di campionato con Crotone e Verona. Possibile rientro ad inizio ...

