Il primo re: stasera su Rai4 in prima visione il film con Alessandro Borghi (Di martedì 16 febbraio 2021) Una nuova prima visione stasera su Rai4 dove, alle 21:20, va in onda Il primo re, il film diretto da Matteo Rovere con Alessandro Borghi e Alessio Lapice. stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) una grande prima visione in onda alle 21:20. È Il primo re, il film storico-epico diretto da Matteo Rovere, interpretato da Alessandro Borghi e Alessio Lapice e vincitore di tre David di Donatello e tre Nastri d'Argento. Ispirato al mito della fondazione di Roma, Il primo re mette al centro della vicenda le avventure di Romolo (Alessio Lapice) e Remo (Alessandro ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021) Una nuovasudove, alle 21:20, va in onda Ilre, ildiretto da Matteo Rovere cone Alessio Lapice.su(canale 21 del digitale terrestre) una grandein onda alle 21:20. È Ilre, ilstorico-epico diretto da Matteo Rovere, interpretato dae Alessio Lapice e vincitore di tre David di Donatello e tre Nastri d'Argento. Ispirato al mito della fondazione di Roma, Ilre mette al centro della vicenda le avventure di Romolo (Alessio Lapice) e Remo (...

Stasera_in_TV : RAI 4: (21:22) Il primo re (Film) #StaseraInTV 16/02/2021 #PrimaSerata #ilprimore @RaiQuattro - Stasera_in_TV : REAL TIME: (21:25) Primo appuntamento - Stagione 5 Episodio 7 (Docureality) #StaseraInTV 16/02/2021 #PrimaSerata #primoappuntamento-stagione - jumped126 : Stasera Mbappe manda fuori di testa la difesa dei Catalani, mettendo il primo tassello per la qualificazione del PS… - fernipat_ : RT @Bianca13634257: STASERA NON POTEVO AVERE GIOIA PIÙ BELLA DI QUESTO MERITATISSIMO PRIMO POSTO PER GIULIA ??? #Amici20 - Bianca13634257 : STASERA NON POTEVO AVERE GIOIA PIÙ BELLA DI QUESTO MERITATISSIMO PRIMO POSTO PER GIULIA ??? #Amici20 -