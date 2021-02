‘Il primo re’ il 16 febbraio in prima visione tv

Leggi su dire

(Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – ‘Il primo re’ di Matteo Rovere, sbarca in tv. Il film, vincitore di tre David di Donatello e tre Nastri d’Argento, andrà in onda, in prima visione, martedì 16 febbraio alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre).