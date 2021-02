Il design di OnePlus Watch svelato dall’ufficio brevetti tedesco

(Di martedì 16 febbraio 2021) In attesa del lancio ufficiale del primo smartdi, in queste ore un leak ci permette di scoprire quello che dovrebbe essere ilfinale L'articolo proviene da TuttoAndroid.

... data anche l'ampia esperienza nel campo di Carl Pei, che ha guidato la produzione diper 8 ... Presentato nel 2017 il device mostrava une un software decisamente innovativi per l'epoca . ...... con la selfie cam sotto il display risolvendo nella maniera migliore il problema legato al, ... Saràa trovare il bandolo della matassa? Per il momento sappiamo che il brevetto formato da ...In attesa del lancio ufficiale del primo smartwatch di OnePlus, in queste ore un leak ci permette di scoprire quello che dovrebbe essere il design finale ...Nothing, la nuova azienda del cofondatore di OnePlus Carl Pei, ha acquisito diritti e logo di Essential, realtà fallita da tempo creata dal padre di Android Andy Rubin.