Il cilindro | la kippah e il naso di Dante

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ disponibile in libreria la nuova opera di Federico Sanguineti dedicata alle “parolacce” dell’Alighieri, per le edizioni Tempesta. Moni Ovadia sta provando in teatro il suo nuovo spettacolo sul Paradiso nella chiave di lettura del filologo torinese Di Olga Chieffi Ilche indossa Federico Sanguineti è, sicuramente, uno di quelli magici che mise in fuga il traditore, arrampicatore sociale, aspirante borghesotto Rap, dalla bidonville in cui si riusciva a condividere anche l’ultimo raggio di sole, in “Totò il buono” di Cesare Zavattini. Lache ricopre il capo di Moni Ovadia è quella di un ebreo agnostico che crede nella rivoluzione e cita il Talmud. I due hanno sposato la berretta bianca, aderente alla testa con punte coprenti gli orecchi, cui è sovrapposto un berretto con fascia al sommo della fronte e un ricasco a cappuccio sul dorso, ...