Governo: Mirabelli (Pd), ‘la Lega non faccia opposizione’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Mi aspettavo l’atteggiamento della Lega e registro anche che le dichiarazioni di Garavaglia arrivano subito dopo l’invito del Presidente del Consiglio a limitare le esternazioni e le ragioni di tensione all’interno del Governo. Penso che la Lega debba prendere atto che adesso sta al Governo e non può pensare di starci godendo dei benefici e scaricando sugli altri le responsabilità. Si tratta, infatti, di assumersi, unitariamente, tutte le responsabilità delle scelte”. Lo ha detto Franco Mirabelli, del Pd, a radio Immagina. “La Lega non può pensare di continuare a fare opposizione stando dentro il Governo. Può darsi che ci sia stato un ritardo nella scelta sulla chiusura degli impianti da sci. Sicuramente, lo ha detto anche Zingaretti, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Mi aspettavo l’atteggiamento dellae registro anche che le dichiarazioni di Garavaglia arrivano subito dopo l’invito del Presidente del Consiglio a limitare le esternazioni e le ragioni di tensione all’interno del. Penso che ladebba prendere atto che adesso sta ale non può pensare di starci godendo dei benefici e scaricando sugli altri le responsabilità. Si tratta, infatti, di assumersi, unitariamente, tutte le responsabilità delle scelte”. Lo ha detto Franco, del Pd, a radio Immagina. “Lanon può pensare di continuare a fare opposizione stando dentro il. Può darsi che ci sia stato un ritardo nella scelta sulla chiusura degli impianti da sci. Sicuramente, lo ha detto anche Zingaretti, ...

Open_gol : Il ministro del Turismo: «C’è stato un danno per una scelta del governo e i danni vanno indennizzati». Mirabelli (P… - TV7Benevento : Governo: Mirabelli (Pd), 'la Lega non faccia opposizione'... - Rojname_com : Sci: Mirabelli (Pd), 'Lega ora è al governo trovi soluzioni a problemi' - Dome689 : RT @Open_gol: Il ministro del Turismo: «C’è stato un danno per una scelta del governo e i danni vanno indennizzati». Mirabelli (Pd): «La Le… - solounastella : RT @Open_gol: Il ministro del Turismo: «C’è stato un danno per una scelta del governo e i danni vanno indennizzati». Mirabelli (Pd): «La Le… -