GF Vip | “Sembri autistico” Squalifica in arrivo? – VIDEO

zazoomblog : Grande Fratello Vip Samantha De Grenet ad Andrea Zelletta: “Sembri autistico”. Scoppia la polemica - #Grande… - clikservernet : Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet ad Andrea Zelletta: “Sembri autistico”. Scoppia la polemica - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet ad Andrea Zelletta: “Sembri autistico”. Scoppia la polemica - Noovyis : (Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet ad Andrea Zelletta: “Sembri autistico”. Scoppia la polemica) Playhitmusic… - luisa20170408 : RT @blogtivvu: “Sembri autistico”, Samantha De Grenet su Andrea Zelletta: ultima squalifica al #GFVip? – VIDEO #Croccantino #Croc https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sembri

... mentre il concorrente stava elencando minuziosamente i nomi dei partecipanti del Gfdella scorsa edizione ha commentato "autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutte ste cose?"......della penultima edizione del Gf, elencando i concorrenti arrivati in finale e la loro posizione in classifica. Uno sfoggio di memoria che ha colpito Samantha, inducendola a dichiarare: "...Una brutta frase sull'autismo all'interno della casa del GF Vip fa traballare la posizione di un concorrente all'interno della casa ...Ennesimo scivolone offensivo nella Casa, nell’edizione che ha collezionato più espulsioni tra bestemmie, ingiurie e «n-word» ...