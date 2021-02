GF Vip, nuova squalifica in arrivo? La frase choc non è passata inosservata (Di martedì 16 febbraio 2021) , ecco cos’è successo in queste ore nella casa. GF Vip, nuova squalifica in arrivo? La frase ‘choc’ non è passata inosservata, ecco cos’è successo nel dettaglioAncora bufera sul Grande Fratello Vip. In questa edizione lunghissima è successo davvero di tutto e non sono mancati colpi di scena e momenti anche molto drammatici. Dayane Mello ha subito un gravissimo lutto, ovvero la morte di suo fratello Lucas, avvenuta nella notte del 2 febbraio a causa di un terribile incidente stradale. Il giovane aveva solo 26 anni e la sua scomparsa ha gettato nello sconforto la concorrente, che però ha scelto di rimanere nella casa, vista anche l’impossibilità di raggiungere subito la sua famiglia in Brasile a causa dell’emergenza Covid. Per evitare, dunque, di stare da sola a casa ... Leggi su altranotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) , ecco cos’è successo in queste ore nella casa. GF Vip,in? La’ non è, ecco cos’è successo nel dettaglioAncora bufera sul Grande Fratello Vip. In questa edizione lunghissima è successo davvero di tutto e non sono mancati colpi di scena e momenti anche molto drammatici. Dayane Mello ha subito un gravissimo lutto, ovvero la morte di suo fratello Lucas, avvenuta nella notte del 2 febbraio a causa di un terribile incidente stradale. Il giovane aveva solo 26 anni e la sua scomparsa ha gettato nello sconforto la concorrente, che però ha scelto di rimanere nella casa, vista anche l’impossibilità di raggiungere subito la sua famiglia in Brasile a causa dell’emergenza Covid. Per evitare, dunque, di stare da sola a casa ...

Lau88a : @enrydanneo A dire il vero Stefania gli ha chiesto se era un personaggio noto perché apparso con la nuova fiamma su… - greipei : @LaBiaBi11 Abbiamo appena lanciato la nuova moda nei party vip 2021. Lancio della mano morta e altre divertentissim… - EnricoPapi2 : RT @BanijayItalia: Sta per cominciare una nuova puntata VIP di #GuessMyAgeIt, questa sera con il nostro @EnricoPapi2 gioca il giovanissimo… - BanijayItalia : Sta per cominciare una nuova puntata VIP di #GuessMyAgeIt, questa sera con il nostro @EnricoPapi2 gioca il giovanis… - Ottavia31915103 : @GrandeFratello Il momento che gli infami hanno nominato tutti Giulia, tutti FALSIIIII IN PARTICOLAR MODO LA NUOVA… -