‘Gf Vip 5’, è tregua tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi? (Di martedì 16 febbraio 2021) Dall’ingresso di Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip 5, il rapporto con Tommaso Zorzi, che esisteva già al di fuori del game-show, è stato un percorso interamente in salita. L’influencer persiana infatti, è stata accusata più volte dal gruppo ma in particolare da Tommaso, di essersi chiusa e isolata col tempo nel rapporto con Pierpaolo Pretelli. Andando avanti, le discussioni all’interno delle mura di Cinecittà si sono moltiplicate, complice la stanchezza dei concorrenti in gioco che sono ormai da cinque mesi reclusi all’interno della Casa più spiata di Italia. A maggior ragione che il gioco ha iniziato a stringersi: la finale dlel’1 marzo è sempre più vicina e i vipponi hanno iniziato ad avere difficoltà nel decidere chi necessariamente escludere dall’attesissima finale. A fare il pieno ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 febbraio 2021) Dall’ingresso dinella Casa del Grande Fratello Vip 5, il rapporto con, che esisteva già al di fuori del game-show, è stato un percorso interamente in salita. L’influencer persiana infatti, è stata accusata più volte dal gruppo ma in particolare da, di essersi chiusa e isolata col tempo nel rapporto con Pierpaolo Pretelli. Andando avanti, le discussioni all’interno delle mura di Cinecittà si sono moltiplicate, complice la stanchezza dei concorrenti in gioco che sono ormai da cinque mesi reclusi all’interno della Casa più spiata di Italia. A maggior ragione che il gioco ha iniziato a stringersi: la finale dlel’1 marzo è sempre più vicina e i vipponi hanno iniziato ad avere difficoltà nel decidere chi necessariamente escludere dall’attesissima finale. A fare il pieno ...

