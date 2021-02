Galli | «Varianti Covid? Ho il reparto invaso A breve avremo problemi seri»

myrtamerlino : Domani alle ore 12.00 avrò in diretta con me il Professor Fabrizio Pregliasco. Con lui parleremo delle #varianti e… - fattoquotidiano : Covid, Galli a Tv2000: “Lockdown totale? Inevitabile la soluzione proposta da Ricciardi. Con le nuove varianti avre… - repubblica : L'infettivologo Massimo Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serv… - Theskeptical_ : RT @borghi_claudio: Mannaggia le varianti... fortunatamente GALLI la mascherina la porta bene come da foto. - bizcommunityit : Galli, varianti Covid: «Avremo problemi seri a breve» -

Ultime Notizie dalla rete : Galli Varianti

: 'Reparto invaso da nuove' Tanto per non fare allarmismo, secondo quanto asserito dal primario il pericolodi Covid c'è e forse un lockdown nazionale, paventato da Walter ...... a maggior ragione considerando le. Variabile attesa ed era stato detto in tutti i modi", ha detto poiospite a L'aria che tira su La7 . Per quanto riguarda la riapertura degli ...L'allarme di Massimo Galli: "Con il virus non possiamo fare una trattativa politica o sindacale". Anche per Andrea Crisanti è necessaria la linea dura ...Il consulente del ministro Roberto Speranza ha dato il via. È ripartita la giostra in tv dei virologi, a partire dai più ...