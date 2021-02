Emigranti vincenti, vittorie pesanti per Giuliani in Polonia e Guidetti in Turchia (Di martedì 16 febbraio 2021) Polonia - Doppia vittoria nei posticipi per il Resovia di Alberto Giuliani (Alfredo Martilotti 2°) e Simone Parodi, che passa 0 - 3 sul terreno dello Zawiercie e poi 3 - 1 sul Lubin portandosi in ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 febbraio 2021)- Doppia vittoria nei posticipi per il Resovia di Alberto(Alfredo Martilotti 2°) e Simone Parodi, che passa 0 - 3 sul terreno dello Zawiercie e poi 3 - 1 sul Lubin portandosi in ...

Gazzetta_it : Emigranti vincenti, vittorie pesanti per Giuliani in #Polonia e Guidetti in #Turchia #Volley -